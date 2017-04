Trabzon'da Hes Bağlantı Borusu Patladı

TRABZON (İHA) – Trabzon'un Çaykara ilçesinde HES bağlantı borusu patladı.



Çaykara ilçesinin Uzuntarla Mahallesi'ndeki Balkodu Deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu sabah saatlerinde patladı. Dere çevresindeki yollar su altında kalarak ulaşıma kapanırken, HES'e ait borunun yüksek basınç nedeniyle patladığı öğrenildi. Patlamanın etkisiyle su HES'e ait hafriyatı önüne alarak sürüklerken, çok sayıda taş parçaları Uzuntarla yolunu ulaşıma kapattı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı afette Trabzon Valisi Yücel Yavuz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Arazisinin büyük bir bölümünün taş parçalarının altında kaldığını belirten Emine Gül, "10 senedir burada bu şekilde korku içinde yaşıyoruz. İki patlama oldu. Durum ortada. Perişan oldu köyümüz. Torunlarım yeni geçmişti buradan 5 dakika sonra bu olay oldu. 5 dakika önce burada olsaydılar 2 tane cenazemiz olacaktı. Kayaların geldiğini görünce kaçtık. Yerimiz mahvoldu. Devlet bize bir çare bulsun. Bizi kurtarın" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Osman Yazıcı, can güvenliklerinin olmadığını ifade ederek, "Tam bir felaket yaşadık. Su basıncından ötürü boru patlıyor ve bu taşları buraya kadar sürüklüyor. Mahallemize ulaşım şu anda kapalı. Vatandaşlarımız yürüyerek evlerine ulaşabiliyor. Görünen şu ki buradan yaya da geçilmesi büyük bir tehlike. Can güvenliğimiz yok. Yetkiler ilgilenir galiba bir çalışma yaparlar. Bu projenin yeniden gözden geçirilmesini ve projenin durdurulmasını istiyoruz. Can güvenliğimiz yok, böyle bir vaka daha olursa köyün içinde bir tane canlı kalmaz" şeklinde konuştu.



İkinci defa patlama olduğunu ifade eden Mevlüt Turgut da, "Bu yolun bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu patlama daha önce olmuştu. Bu ikinci bir patlama. ya bu HES'i buradan kaldırın ya da bizi buradan alın Allah aşkına. Biz geceleri uyuyamıyoruz. Tehlikenin içindeyiz. Korku ile yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON