Trabzon'da Havai Fişekli Referandum Kutlaması
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet sistemini öngören referandum sonuçları ülke genelinde netleşmeye başlarken, Trabzon'da AK partili seçmenler de Atatürk Alanı'nda toplanarak seçim sonuçlarını havai fişek gösterileriyle kutladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet sistemini öngören referandum sonuçları ülke genelinde netleşmeye başlarken, Trabzon'da AK partili seçmenler de Atatürk Alanı'nda toplanarak seçim sonuçlarını havai fişek gösterileriyle kutladı.
Anayasa değişikliği referandum unda Trabzon'da büyük oranda 'evet' oyu çıkan Trabzon'da partililer sonucu kutladı. Türk bayrağının yanı sıra 'Evet' yazılı bayraklar taşıyan kalabalığı Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve parti teşkilat üyeleri parti binasının balkonundan selamladı. Ülke genelinde sonuçların netleşmeye başlamasının ardından Ak Partiler, seçim zaferini havai fişek gösterisiyle kutladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi sonrası kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için sloganlar attı.
Çok sayıda polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı kutlamalara çevreden geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti.
- Trabzon