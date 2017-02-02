Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş olduğu FETÖ/PDY operasyonları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkan Trabzon Kaşüstü Adliyesinde görevli hakim R.A. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, hakkında gözaltı kararı çıkan R.A.'yi ikametinde gözaltına alarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne sevk etti. Buradaki işlemlerinin ardından R.A.'nın Samsun'a gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, bir süre önce R.A.'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alındığı bilgisine ulaşıldı. - TRABZON
Trabzon'da Görevli Bir Hakim Fetö'den Gözaltına Alındı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş olduğu FETÖ/PDY operasyonları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkan Trabzon Kaşüstü Adliyesinde görevli hakim R.A. gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş olduğu FETÖ/PDY operasyonları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkan Trabzon Kaşüstü Adliyesinde görevli hakim R.A. gözaltına alındı.