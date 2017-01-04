Trabzon'da Alo Gıda Hattına Şikayet Yağdı, Denetimler Arttı

Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplam 7 bin 705 gıda ve yem işletmesinde, il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan 87 gıda kontrolörü tarafından 11 bin 733 denetim yapıldığı bildirildi.



Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılı içerisinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, Trabzon sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplam 7 bin 705 gıda ve yem işletmesinde denetim yapıldığını belirtti.



Denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Gülbay, "Trabzon sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 7 bin 705 gıda ve yem işletmesinde il ve ilçe müdürlüklerimizde çalışan 87 gıda kontrolörü tarafından 11 bin 733 denetim yapıldı." ifadesini kullandı.



Gülbay, 2016 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplamda 5 bin 593 numune alındığına işaret ederek, bunlardan 5 bin 551 numunenin olumlu olduğunu, 42 numunede ise olumsuzluk tespit edildiğini kaydetti.



Alo 174 gıda ihbar ve şikayet hattına da 289 başvuru alındığını belirten Gülbay, şöyle devam etti:



"277 başvuru incelenerek sonuçlandırılmış, 12 başvurunun işlemleri devam etmektedir. Yapılan tüm bu denetimler sonucunda toplam 58 gıda işletmesine 560 bin 204 lira idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz sınırları içinde faaliyette bulunan 7 bin 471 gıda ve yem işletmesi 'işletme kayıt/onay belgesi' almıştır. Bu belgeyi almayan işletmelerin bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerimize başvurup beyanname doldurarak, işletme kayıt belgelerini almaları gerekmektedir. "