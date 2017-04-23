Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı (2)

HES BORUSU PATLADI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI



Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki Balkodu deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu sabah saatlerinde patladı. Çapı 1.5 metreyi bulan borunun yüksek basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patlaması sonucu, hafriyatı da sürükleyen su yolları kapladı. Taş kütleleri ve toprakla dolan Uzuntarla yolu ulaşıma kapandı.



Arazisinin büyük bir bölümü taş ve kopan ağaç yığınlarıyla dolan Emine Gül, "10 senedir burada korku içinde yaşıyoruz. İki patlama oldu. Durum ortada. Perişan olduk. Torunlarım geçtikten 5 dakika sonra bu olay yaşandı. 5 dakika önce olsaydı 2 cenazemiz olacaktı. Kayaların geldiğini görünce kaçtık. Arazimiz mahvoldu. Devlet bir çare bulsun. Bizi kurtarsınlar" diye yakındı.



Yaşananlardan dolayı can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Osman Yazıcı da " Bir felaket yaşadık. Su basıncından ötürü boru patlıyor, taşları buraya kadar sürüklüyor. Mahalleye ulaşım yok. Can güvenliğimiz yok. Bu projenin yeniden gözden geçirilmesini ve durdurulmasını istiyoruz" diyerek dert yandı.



Mahalle sakini Mevlüt Turgut da "Benzer bir patlama daha önce de olmuştu. Bu ikinci. ya bu HES'i buradan kaldırın, ya da bizi buradan alın Allah aşkına. Geceleri uyuyamıyoruz. Tehlikenin içindeyiz. Korku ile yaşıyoruz" dedi.



Elektrik ve suyun kesik olduğu mahalleye akşam saatlerinde gelen Trabzon Valisi Yücel Yavuz incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.