Trabzon'da fırtına can aldı, HES bağlantı borusu patladı, yolları su bastı (2)



HES BORUSU PATLADI, YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI



Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki Balkodu deresi üzerinde bulunan hidroelektrik santralin su bağlantı borusu sabah saatlerinde patladı. Çapı 1,5 metreyi bulan borunun yüksek basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patlaması sonucu borudan çıkan su, hafriyatı da önüne alarak sürükledi. Taş kütleleri ve toprakla dolan Uzuntarla yolu ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda mahalle sakinleri taş kütleleriyle kapanan yolda yürümekte güçlük çekti. Elektrik ve suyun kesik olduğu mahalleye akşam saatlerinde gelen Trabzon Valisi Yücel Yavuz incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



'TORUNLARIM 5 DAKİKA ARAYLA KURTULDU'



Arazisinin büyük bir bölümü taş ve kopan ağaç yığınlarıyla dolan Emine Gül, "10 senedir burada korku içinde yaşıyoruz. İki patlama oldu. Durum ortada. Perişan olduk. Torunlarım geçtikten 5 dakika sonra bu olay yaşandı. 5 dakika önce olsaydı 2 cenazemiz olacaktı. Kayaların geldiğini görünce kaçtık. Arazimiz mahvoldu. Devlet bir çare bulsun. Bizi kurtarsınlar" diye yakındı.



'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'



Yaşananlardan dolayı can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Osman Yazıcı da,"Bir felaket yaşadık. Su basıncından ötürü boru patlıyor, taşları buraya kadar sürüklüyor. Mahalleye ulaşım yok. Vatandaşlar yürüyerek evlerine ulaşabiliyor. Görünen o ki buradan yaya geçilmesi de tehlikeli. Can güvenliğimiz yok. Umarız yetkiler ilgilenir, bir çalışma yaparlar. Bu projenin yeniden gözden geçirilmesini ve durdurulmasını istiyoruz" diyerek dert yandı.



'KORKU İLE YAŞIYORUZ'



Mahalle sakini Mevlüt Turgut da, kayalarla kaplı yolun bir an önce açılmasını istedi,"Benzer bir patlama daha önce de olmuştu. Bu ikinci. ya bu HES'i buradan kaldırın, ya da bizi buradan alın Allah aşkına. Geceleri uyuyamıyoruz. Tehlikenin içindeyiz. Korku ile yaşıyoruz" dedi.