Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı

Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı

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Fırtına, Trabzon, HES, Su