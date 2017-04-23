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Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı - Fotoğraflar
Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı - Fotoğraflar
23 Nisan 2017 Pazar 15:04
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[9534133] DHA
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