Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı - Fotoğraflar

Trabzon'da Fırtına Can Aldı, Hes Bağlantı Borusu Patladı, Yolları Su Bastı - Fotoğraflar

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