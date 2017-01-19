Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında, 7'si avukat 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 avukat ve 2 memur gözaltına
alındı.
Gözaltına alınan
avukatlardan 2'sinin cep telefonlarında, "ByLock" programı kullandıkları
belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Trabzon'da Fetö Soruşturması
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 7'si avukat 9 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin
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