Trabzon'da Fetö Soruşturması

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 7'si avukat 9 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da Fetö Soruşturması

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında, 7'si avukat 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 avukat ve 2 memur gözaltına
alındı.

Gözaltına alınan
avukatlardan 2'sinin cep telefonlarında, "ByLock" programı kullandıkları
belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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