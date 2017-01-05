Trabzon'da Fetö/pdy Duruşması

Trabzon'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan çiftin yargılanmasına başlandı.



Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, bir çifti katalogla evlendirmek suçundan tutuklu sanık B.B. ile sohbet hocalığı ve evde toplantılar düzenlemek, görüştüğü kişilerden maaşlarının yüzde 10'unu istemek, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan tutuklanan eşi E. B. ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanık B.B. savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, 16 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumunda memur olarak görev yaptığını söyledi.



Trabzon'a 2005 yılında geldiğini belirten B.B, o dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kamu yönetimi bölümünde okuyan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan eşiyle dolmuşta tanıştığını anlattı.



Askerden döndükten sonra evlendiği E.B'nin 2012 yılında Gülbahar Hatun Koleji'nde büro memuru olarak işe başladığını belirten B.B, katalogla evlendirildiğini iddia eden tutuklu tanığın kendisini kurtarmak için böyle bir iddiada bulunduğunu ileri sürdü.



Sanık eş E.B. de dosyada adı geçen tanıkları tanımadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.



Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tanıkların ifadelerinin alınmamış olması nedeniyle tanıklar üzerinde baskı kurmak, delil karartma ihtimallerinin yüksek oluşu gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.