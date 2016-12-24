Trabzon'da engelliler için etkinlik düzenlendi, yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı



TRABZON'da Gökkuşağı Görme Engelliler Derneği, toplumda farkındalık yaratmak için ilginç bir etkinlik düzenledi, çevredeki insanlara, gözlerini kapattığı ve tekerlekli sandalyeye oturttuğu vatandaşlara engelli olarak sokaklarda dolaşmanın zorluğunu yaşattı.



Atatürk Alanı'nda bir araya gelen Gökkuşağı Görme Engelliler Derneği üyeleri adına konuşan Dernek Genel Sekreteri Emre Yanar, engelli vatandaşların toplumda görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, 'Görme engelliler yaşamlarında birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bunlar da onlara tanınmamış olan haklardan kaynaklanıyor. Çevremizde birçok görme engelli vatandaşımız yaşıyor. Onları görmezden gelmemeli ve sorunlarının çözülmesine yardımcı olmalıyız. Amacımız engelli arkadaşlarımızın seslerini duyurabilmekö dedi.



Konuşma sonrasında çevredeki bazı vatandaşlar, gözleri bezle kapatıldıktan sonra yürütülerek, bazıları da tekerlekli sandalyeye oturtularak göreme ve bedensel engelli bireylerin yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı.