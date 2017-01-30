Trabzon'da Engelli ve Hamile Kamu Personeline Kar Tatili

Trabzon'da kar yağışının kent genelinde etkili olması nedeniyle engelli ve hamile kamu personellerine iki gün idari izin verildi.



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının devam edeceğinin değerlendirildiği ifade edildi.



Açıklamada, 31 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba günleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeliler ile hamile personelin idari izinli sayılmalarına valilik tarafından karar verildiği belirtildi.