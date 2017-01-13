Trabzon'da Dörtlü Protokol İmzalandı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından, şoförlük mesleğine standart getirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan "Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında dörtlü protokol imzalandı.



Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TESOB ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) imza attığı protokolle, "Ticari Taşıt Sürücüsü Tanıtma Kartı" olmayanlar artık dolmuş, servis aracı ve taksi kullanamayacak. Emniyet ve jandarmanın yapacağı denetimlerde kartı taşımayan sürücüler ve aracın sahibine çeşitli yaptırımlar uygulanacak.



TESOB Başkanı Metin Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2016'da başlatılan Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi eğitimine bugüne kadar 5 bin şoförün katıldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Projeyle şoförlük mesleğine bir standart getirilmesi, sürücülerin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sürücülerin barış ve düzen içerisinde daha sağlıklı, daha kaliteli, yolcu memnuniyeti odaklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi, kayıt dışı istihdamın engellenerek, şoför esnafımızla ilgili olarak güncel bir veri tabanı oluşturulmasını amaçladık. Eğitimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 5 bin şoför esnafımız daha önümüzdeki süre içinde eğitimlerini tamamlayacak. Eğitim sonucunda Ticari Taşıt Sürücü Kartı alacak olan şoförlerimiz, her yıl bu kartı yeniden onaylattıracak. 5 yılda bir de eğitim programı tekrarlanacak."



"Önümüzdeki günlerde denetimler de başlayacak"



Projenin en önemli ayağı olarak gördükleri protokolün de imzalandığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:



" Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı adına valilik protokolü imzaladı. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TTSO ve projenin yürütücüsü olarak TESOB da dörtlü protokole imza attı. Önümüzdeki günlerde denetimler de başlayacak. TESOB, emniyet ve jandarma ekipleri, Ticari Taşıt Sürücüsü Tanıtma Kartı denetimlerini yapacak. Bu kartı taşımayanlar, dolmuş, servis aracı ve taksi gibi ticari taşıtları kullanamayacak. Kullananlar ve o aracın sahibi hakkında yasal işlem başlatılacak."



Metin Kara, servis şoförlerinin belediyeden güzergah belgesini bu kart olmadan alamayacaklarına da işaret ederek, "Bu nedenle tüm şoför esnafımızı ileride zorluk yaşamamaları için bir an önce eğitim programına katılmaya ve tanıtma kartlarını almaya çağırıyorum. Emniyet ve jandarma yetkilileri ile yapılacak koordinasyon toplantıları sonrasında denetimlerle ilgili bir program belirlenecek." ifadelerini kullandı.



"Ayın şoförü seçilecek"



Proje kapsamında ticari taşıt sürücüleri arasında "ayın şoförü" uygulaması başlattıklarına da değinen Kara, şöyle devam etti:



"Eğitim programına katılan şoförler arasından seçilecek 3 arkadaşımıza altın hediye edeceğiz. Ayrıca araçlarına 'ayın şoförü' çıkartması yapıştırılacak. Şoförün seçildiği durak başkanı veya servis şirketi yetkilisine de plaket verilecek. Bu uygulamayla şoför arkadaşlarımızın daha da dikkatli davranmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ayın şoförünü seçerken müşteriye karşı davranışları, çalışma arkadaşlarına karşı tutumları da değerlendirilecek. İlk ödülleri önümüzdeki günlerde vereceğiz."