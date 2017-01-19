Trabzon'da Doğalgaz Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da doğalgaz çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinin Çukurçayır Mahallesi'ne doğalgaz ulaştırmak için istimlak çalışmalarının tamamlanmasıyla çelik boru döşeme çalışmalarına başlandığı belirtildi.



Açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:



"Şehrimizin en yoğun konut yerleşiminin olduğu bölgelerimizden biri olan Çukurçayır'a doğalgaz ulaştırmak için çelik boru döşeme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Belediyemizin eski hayvan barınağının olduğu yerdeki istimlakların tamamlanmasıyla birlikte çelik borularımızın bu alandan itibaren sahaya yerleştirilmeye başlandığı önemli bir günü yaşıyoruz. Allah nasip ederse 2017 yılı sonunda Çukurçayır'a da doğalgaz getirmiş ve merkezdeki doğalgaz hizmetlerinin yüzde 80 ila 85'ini tamamlamış olacağız. "