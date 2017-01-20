Trabzon'da "Dış Paydaşlar Durum Analizi Çalıştayı"

Trabzon Ticaret Borsası'nda (TTB) "Dış Paydaşlar Durum Analizi Çalıştayı" düzenlendiği bildirildi.



TTB'den yapılan yazılı açıklamada, 2005 yılına kadar İngiltere Odalar İşbirliği ile desteklenen oda akreditasyon sistemine, 2008 yılında borsalarında dahil edildiği anımsatıldı.



Bu kapsamda, akreditasyon gereğince stratejik plan için TTB Meclis toplantı salonunda Dış Paydaşlar Durum Analizi Çalıştayı gerçekleştirildiği, bu vesile ile borsanın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinin yanı sıra fırsat ve dezavantajların tespit edilebildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, çalıştaya borsa yöneticileri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katıldığı ifade edildi.



Danışman Dr. Yüksel Vardar moderatörlüğünde yapılan çalıştay ile katılımcılara, stratejik plan ve borsacılık konusunda bilgiler verildiği, fırsat ve tehdit kavramları üzerinde ise çeşitli sunumlar yapıldığı kaydedildi.