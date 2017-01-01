Trabzon'da Dilenci Operasyonu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi bölgesinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi.



Karadeniz Teknik Üniversite (KTÜ) Tıp Fakültesi bölgesinde 7 Türk vatandaşının dilencilik suçunu işlediği tespit edilirken, gerçekleştirilen operasyonda şahıslar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar hakkında idari yaptırım uygulandı.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, toplumun huzuru için yasaların kendilerine verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanmakta olduklarını kaydederek, Zabıta Dairesinin çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. - TRABZON