Trabzon'da Dev Maç
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un maçlarını oynadığı ve adını taşıdığı Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Arena Stadyumu'nda resmi olarak ilk maçına çıkacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un maçlarını oynadığı ve adını taşıdığı Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Arena Stadyumu'nda resmi olarak ilk maçına çıkacak. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka tanıdık yüzlerin maçı olacak. Bordo-mavili kulüple özdeşleşmiş iki isim Beşiktaş cephesinde mücadele edecek. Trabzonspor'un uzun yıllar kaptanlığını yapan ve yaşadığı şampiyonlukların tamamında ismi bulunan Şenol Güneş, oyuncu olarak 15 yıl, teknik direktör olarak ise 12 sezon hizmet ettiği bordo-mavili kulübün karşısına bu kez adını taşıdığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çıkıyor.
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve devre arasında Trabzonspor'a gelen Olcay Şahan da eski takımına ve arkadaşlarına karşı yeni takımıyla mücadele edecek. Siyah-beyazlı kulüpte 5 sezon geçirdikten sonra bordo-mavili takıma gelen tecrübeli oyuncu, Trabzonspor'a önemli katkıda bulunurken, uzun yıllar Trabzonspor formasını giyiyormuş gibi uyum sağlaması bordo-mavili taraftarlar büyük bir sevgisini kazandı. Olcay bu kez, yıllarca başarısı için ter döktüğü Beşiktaş karşısında bu kez kazanmak için sahada olacak.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk on birine göre 4 oyuncu değişikliği yaptı. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olan Pereira, Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok forma giyememişti. Teknik Direktör Ersun Yanal, cezası biten oyuncuları Beşiktaş karşısında ilk on birde sahaya sürürken, kart cezalısı Dame N'Doye'nin yerine ise Rodallega'yı forma verdi. Yanal, geçtiğimiz hafta ilk on birde forma giyen Zeki Yavru, Medjani ve Bero'yu yedek kulübesine çekti.
ŞENOL GÜNEŞ KAZANAN KADROYU BOZMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanan kadroyu bozmadı. Güneş, Trabzonspor karşısına Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden kadroyla çıktı. Siyah-beyazlı takım Gençlerbirliği maçı öncesi evinde ağırladığı Kayserispor ile 2-2 ve deplasmanda oynadığı Antalyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.
İKİ TAKIM DA 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor ile Beşiktaş oynadıkları son 5 maçta yenilmediler. Ev sahibi Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Beşiktaş ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü. Siyah-beyazlılar ise attıkları 7 gole karşılık kalesinde ise 2 gol gördü. Söz konusu dönemde Trabzonspor 13 puan toplarken, Beşiktaş ise 11 puan topladı.
TRABZONSPOR EVİNDE KALEYE DUVAR ÖRDÜ
Trabzonspor, ikinci yarının başlamasından itibaren kazandığı ivmeyle önemli bir çıkışa imza attı. Oynadığı son 10 maçtan 8 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 26 puan toplayan Trabzonspor, kalesinde sadece 3 gol gördü. Beşiktaş maçında ev sahibi konumunda bulunan Karadeniz ekibi, yeni stadıyla birlikte kalesini de gole kapattı. Evinde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Trabzonspor, rakiplerine ise bu 4 maçta 7 gol attı. İkinci yarı itibariyle evinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, hanesine ise 10 puan yazdırdı.
BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM
Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş aynı zamanda deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu. Deplasman lideri Beşiktaş'ın 2017 yılında yenilmeyen ve evinde kalesine duvar ören Trabzonspor karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin ise lig lideri karşısında evinde neler yapabileceği, yenilmezliğini sürdürüp sürdürmeyeceği de merak ediliyor. Beşiktaş, ligin ikinci yarısında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 23 puan topladı. 26 maçta 13 deplasman mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 25 puan topladı. Rakip ağlara 18 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADA
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını deplasman maçında yalnız bırakmadı. İstanbul'dan ve bölge illerden gelen Beşiktaşlı taraftarlar tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarına destek oldu.
BASIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı dev bir basın ordusu takip etti. 307 basın mensubu, bağlı bulundukları medya kuruluşları adına zorlu karşılaşmaya akreditasyon yaptırdı.
(Gökmen Şahin / İHA)