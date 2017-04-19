Trabzon'da Derede Erkek Cesedi Bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'ndeki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Cesedin çıkarılması için AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinden yardım istendi.



İtfaiye ekiplerince kepçe yardımıyla çamurlu sudan çıkartılan ve üzerinde kimlik çıkmayan ceset, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Orta yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, uzun süre suda kaldığı değerlendiriliyor.