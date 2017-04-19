Trabzon'da derede ceset bulundu



TRABZON'da dere yatağında 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.



Trabzon-Maçka karayolunun 5'inci kilometresi Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yolundaki ihbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ve itfaiye ekiplerince bölgeye çağrılan iş makinesi yardımıyla çamurlu sudan çıkartılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.