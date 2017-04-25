Trabzon'da Bir Kişi Silahla Öldürüldü

Trabzon'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü.



Akçaabat ilçesinin Çolaklı Mahallesi'nde Erkan Parlayan (42), silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Parlayan, hayatını kaybetti.



Parlayan'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen K.Ö, güvenlik güçleri tarafından Akyazı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.