Trabzon'da 'Bir Fidan Bir İnsan' Kampanyası Devam Ediyor

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Fidan Bir insan' kampanyası devam ediyor.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan İşitme Engelliler Okulu'nun bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı.



Ortahisar'ı daha yeşil bir hale getirmek için fidan dikiminin yanında vatandaşlara fidan dağıtımı da yaptıklarını belirten Başkan Genç, "Geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımıza yöresel meyvelerimizin fidanlarını dağıttık. Şimdi de öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi yapıyoruz. Samimiyetle ifade etmeliyim ki; fidan dikim kampanyalarımız kendimi en huzurlu ve en mutlu hissettiğim faaliyetlerimiz. İlçemizde yeşil alanların sayısı ne kadar artarsa o oranda da daha yaşanabilir bir hale gelir. Toprağımıza, yeşilimize sahip çıkmalıyız. Bu bilinci de çocuklarımıza yerleştirmeliyiz. Artık şehirlerin gelişmişlik düzeyleri yeşil alanların miktarıyla ölçülüyor. Kriterlerden bir tanesi bu. Yeşil alan demek daha temiz hava, daha temiz toprak ve daha temiz su demek. İnsanlar zaten bunlar olduğu ölçüde sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilirler. Eğer bunlardan bir tanesi eksik olursa bizim sağlığımız da bozulur. Sıkılıp, bunaldığımız zaman hemen kendimizi yeşil alanlara atıyoruz. Stresimizi, sıkıntımızı atıp ancak bu şekilde rahatlıyoruz. Demek ki yeşil alanlar bu kadar önemli. O halde her bir vatandaşımız fidan dikimi konusunda gereken hassasiyeti göstermeli. Her şeyi belediyemizden beklemeyelim. Evimizin bahçesine ya da bize ait olan bir araziye fidan dikerek hatta meyve fidanları dikerek ilçemizi daha güzel bir hale getirebiliriz. Çok güzel yöresel meyvelerimiz var. Arazilerimizin boş kısımlarına bunları dikebiliriz. Hem meyvelerinden istifade ederiz hem de daha güzel bir görüntü ortaya çıkar" ifadelerini kullandı. - TRABZON