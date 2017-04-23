Trabzon'da Belediye Çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 90 bin lale soğanı ile 450 bin mevsimlik çiçek türünü toprakla buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, baharın gelmesiyle kent içerisindeki park, bahçe ve orta refüjleri çiçeklendirme ile yeşillendirme çalışmalarına hız verildiği bildirildi.



Geçen yıl sonbahar mevsiminde kentin muhtelif yerlerine dikilen yaklaşık 90 bin lale soğanının açmasıyla kentte renk cümbüşü yaşandığı vurgulanan açıklamada, toprakla buluşturulan yaklaşık 450 bin mevsimlik çiçek Trabzon il merkezinde kartpostallık görüntülerin yaşandığı kaydedildi.



Açıklamada, yılbaşından sonra da il genelinde 25 bin çalı türü bitki ve bin 500 ağaç fidanının dikiminin tamamlandığını belirtilerek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:



"Baharın gelmesiyle çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verdik. Kenti güzel bir görünüme kavuşturmak amacıyla orta refüjlere, park ve bahçelere mevsimlik çiçekler diktik. Çevresiyle, park ve bahçeleriyle kentimizi güzel bir görünüme kavuşturma için gayret gösteriyoruz. Bir yandan da il genelinde ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonbahar mevsiminde başlıyor ve sezon sonuna kadar devam ediyor."