Trabzon'da Balıklarda Boy Yasağı Denetimi

Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce su ürünleri denetimlerinin devam ettiği bildirildi.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada,1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında verilen yetki ile su ürünlerinin karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde, nakil güzergahlarında, işleme ve değerlendirme tesislerinin tür, boy, zaman, yer ile av araçları yönünden denetlendiği anımsatıldı.



Açıklamada, su ürünleri avcılığına getirilen kuralların takip ve kontrolünün son derece gerekli ve faydalı olduğuna işaret edilerek, "Trabzon'da personel tarafından 2017'de yapılan denetimlerde boy yasağına riayet edilmeden avlanan, nakledilen ya da tesislerde işlendiği tespit edilen 40 bin 560 kilogram hamsi balığına el konuldu. Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için her balığa bir kez üreme şansı verilmesi gerekmektedir." ifadesinde bulundu.



Boy yasağına riayet etmeyen işleme değerlendirme tesisi, balıkçı gemisi ile bir şoföre idari para cezası uygulandığı, karaya çıkış noktasından itibaren belge zorunluluğu olmasına rağmen belgesi olmayan ürünlerle ilgili yasal işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.