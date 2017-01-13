Trabzon'da Balık Sezonunun En Kısır ve En Pahalı Dönemi Yaşanıyor

TRABZON (İHA) – Karadeniz'de bugünlerde balık av sezonunun en verimsiz günleri yaşanıyor. Trabzon'da özellikle hamsi tezgahlarda az miktarda bulunurken, fiyatının da pahalı olması satışları düşürüyor.



Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle yok denecek kadar az balık gelirken, tezgahlarda kültür balıklarının ağırlıklı olduğu gözlendi. Balıkçılar bugün sezonun en kısır dönemini yaşadıklarını belirtirken, hamsinin kilosu da 10-20 TL arasında değişiyor. Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, hava şartlarından dolayı balığın olmadığını belirtirken, bugün en kısır dönemi yaşadıklarını söyledi.



Kazoğlu, "Tezgahımızda genellikle kültür balığı bulunduruyoruz. Hamsi ve diğer çeşit balıklar yok denecek kadar az. Az olmasının nedeni ise hava şartları diyebiliriz. Dolayısıyla az olan balığın fiyatı da yüksek olduğundan vatandaş pek rağbet göstermiyor" dedi.



Buğra Katırcıoğlu da, bugün itibariyle hamsinin en az olduğunu dönem olduğunu belirterek, "Sezonun en az hamsisi bugün oldu. Dolayısıyla pahalı olduğundan vatandaş da pek yanaşmıyor. İleriki günlerde daha bol olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - TRABZON