Trabzon'da Anne ve 3 Kardeşin Öldürülmesi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde annesi, ağabeyi ile 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olan Ali Ragıpoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Sürmene Adliyesi'ne getirildi.



Burada cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Bu arada, zanlının ifadesinde olayı hatırlamadığını ve şokta olduğunu söylediği öğrenildi.



Sürmene ilçesine bağlı Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Ali Ragıpoğlu evde annesi Zehra (80), ağabeyi Ahmet, kız kardeşi Elmas ve bedensel engelli diğer kız kardeşi Asuman Ragıpoğlu'na tüfekle ateş ederek öldürmüştü.