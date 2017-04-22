Trabzon'da "Ahilik" Paneli
Trabzon'da, "Ahilik" konulu panel organize edilecek.
Trabzon'da, "Ahilik" konulu panel organize edilecek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek panelin yürütücülüğünü, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökbel üstlenecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın da katılması planlanan panelde, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, "Ahilik ve Ahiliğin Çağdaş Uzantısı: Kooperatifçilik", Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı ise "Ahilik Kültürünün Mesleki Başarı ve Ticaret Hayatına Etkisi: İşin Püf Noktasını Bilmek" konulu sunum yapacak.
Trabzonspor Kulübü Başkanı-Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta'nın da konuşma yapacağı panel, 25 Nisan saat 14.00'de başlayacak.