Trabzon'da Afganistan Uyruklu 3 Şahıs Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

Trabzon'da Afganistan uyruklu 3 şahıs, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri; Ortahisar ilçesi 1 Nolu Erdoğdu Mahallesinde bir evde Afganistan uyruklu şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçerek söz konusu adrese baskın düzenledi. Narkotik Polisi evde bulunan R.Z., H.J.ve E.S.'yi gözaltına alırken, evde yapılan aramada ise; 18 Parça Afyon Sakızı ele geçirildi. Şahıslar emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - TRABZON