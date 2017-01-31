Trabzon'da Afgan Göçmeni Bıçaklı Gasp

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Pazarkapı mevkii sahil kısmında iş bulma vaadiyle kandırılan Afganistan uyruklu şahıs bıçak ile gasp edildi.



Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Atatürk Alanında tanıştığı bir kişinin iş vaadine kanan Afganistan vatandaşı Elyas Qrbani, şahıs ile birlikte işe başlayacağı adrese gitmek üzere yola çıktı. Pazarkapı Mahallesinde sahil kısmına inen Qrbani, kendine iş bulacak kişinin hareketleri ile şok oldu. Kendisine iş vaadinde bulunan kişi Qrbani'ye bıçak çektikten sonra bir süre darp etti. Dayak yiyen Qrbani bıçak zoru ile birlikte cebinde bulunan 500 TL'yi şahsa verdi. Bir süre olay yerinde şok geçiren Afgan göçmen Çarşı Polis Merkezine giderek durum ile alakalı bilgi verdi. Polis ekipleri; güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Qrbani'yi gasp eden şahsın H.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.



Burada yapılan soruşturma sonrasında mahkemeye sevk edilen H.A. Kaşüstü Adliyesine sevk edilerek mahkemeye çıktı. Mahkeme tarafından tutuklanan H.A. Bahçecik Cezaevine gönderildi. - TRABZON