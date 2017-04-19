Trabzon'da 6 Bin 519 Faili Meçhul Olay Aydınlatılmayı Bekliyor

Trabzon'da 2016 yılında toplamda 6 bin 519 faili meçhul dosya sayısı bulunduğu kaydedildi.



Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2016 yılında 16 bin 35 dosya geldiği ve bin önceki yıldan 11 bin 486 dosya devrettiği öğrenilirken, 14 bin 278 dosya hakkında ise karar verildiği ifade edildi.



Trabzon Adliyesi'ne gelen faili meçhul dosya sayısında birinci sırayı 3 bin 603 dosya ile hırsızlık aldığı bildirilirken, ikinci sırayı 992 dosya ile mala zarar verme, üçüncü sırayı da 402 dosya ile kasten yaralama konularının alırken, 2016 yılında toplamda 6 bin 519 faili meçhul dosya sayısı bulunduğu kaydedildi.



2013 yılında 13 bin 752, 2014 yılında 13 bin 313, 2015 yılında 14 bin 817, 2016 yılında da 16 bin 35 soruşturma dosyasının açıldığı Trabzon'da en çok karşılaşılan 20 suç türünde 12-15 yaş grubundaki suçlular en çok basit-kasten yaralama ile hırsızlık suçu işlerken, 16-18 yaş grubunda ise bu suçlara uyuşturucu suçu eklendi. Uyuşturucu kullanma yaşı 16'ya inen şehirde, 19 ve üzeri yaşlarda işlenen suçlarda ise ilk sırayı hakaret alırken, bu suçu tehdit ve kasten yaralama suçları izledi.



Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayılarından 313 kişiye tutuklama kararı verilirken, 25 kişi ise tutuklanmaktan kurtuldu. 414 kişiye adli kontrol kararı verilirken, 25 kişiye adli kontrol verilmedi.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 bin 726 dosyada karar verilirken, 7 bin 603 dosya ise kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından düzenlenen iddianamelerde 4 bin 246 iddianame kabul edildi. Savcılık tarafından açılan kamu davalarında bin 141 davada beraat, 2 bin 170 davada mahkumiyet verildi. 273 dosyanın uzlaştırma ile halledildiği Trabzon Adliyesi'nde 170 dosyaya ise uzlaştırma uygulanamadı.



Öte yandan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilen uluslararası adli işbirliği kapsamında 12 tane dosya geldi. Gürcistan, Rusya ve Almanya'dan gelen taleplerin 7 tanesi tamamlanırken, 5 tanesinin ise işlemleri devam ediyor. - TRABZON