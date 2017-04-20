Trabzon'da 5'inci Kattan Düşen Çocuk Öldü

TRABZON'un Akçaabat İlçesi'nde 5'nci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 3 yaşındaki Merve Bayır kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Olay bugün saat 10.45 sıralarında ilçenin Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 5'inci katında bulunan evlerinin penceresinden dışarı bakan Merve Bayır, dengesini yitirince beton zemine düştü. Bayır'ın düşmesi üzerine 112'ye haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale ardından ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Merve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.



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