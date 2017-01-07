Olağan Üstühal kapsamında hazırlanan 3 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Trabzon'da 26 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi.
Son olarak açıklanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 26 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi. Aynı kararname ile 1 memurun ise mesleğe geri döndüğü öğrenildi. - TRABZON
Trabzon'da 26 Polis İhraç Edildi
Olağan Üstühal kapsamında hazırlanan 3 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Trabzon’da 26 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi.
Olağan Üstühal kapsamında hazırlanan 3 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Trabzon'da 26 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi.
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