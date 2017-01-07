Trabzon'da 26 Polis İhraç Edildi

Olağan Üstühal kapsamında hazırlanan 3 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Trabzon'da 26 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi.



Son olarak açıklanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 26 emniyet mensubu meslekten ihraç edildi. Aynı kararname ile 1 memurun ise mesleğe geri döndüğü öğrenildi. - TRABZON