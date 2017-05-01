Trabzon'da 1 Mayıs coşkusu



TRABZON'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı.



Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan yaklaşık bin kişi, Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar renkli görüntüler oluşturdu, kalabalık kortej davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü.



TARAFTAR GRUBU TEPKİ GÖSTERDİ



Yürüyüşün sürdüğü Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bekleyen, bozkurt ve Rabia işareti yaparak tekbir getiren Trabzonspor taraftar grubu da, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Bunun üzerine çevik polis ekipleri çevrede önlem alarak tepki gösteren taraftarların önüne kalkanlarla set oluşturdu ve olası bir gerginliği önlemeye çalıştı. Uyarılar sonrası grup çevreden uzaklaştı. Yürüyüş sürerken korteji fotoğraflamaya çalışan bir arap kadın, 4 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Arap turistin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.



"HARAMİLERİN SALTANATINI YIKACAĞIZ"



Atatürk Alanı'nda toplanan kalabalık adına konuşan KESK Dönem Sözcüsü Engin Nur, "Sevgili emekçiler, gelecek bizimdir. Tüm bu adaletsizlik, hukuksuzluk, baskı ve zulüm politikalarına, savaş politikalarına karşı, sesimizi, hayırımızı daha da yükselteceğiz. Ülkemize tam bağımsızlığı, barışı, özgürlüğü ve demokrasiyi getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bekle bizi güzel ülkem. Yaşasın 1 Mayıs" dedi. Kutlamalar, horon ve halayla sona erdi.