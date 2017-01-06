Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı: Saldırıyı Gerçekleştirenlerin Allah Belasını Versin

İZMİR Adalet Sarayı önünde yaşanan terör saldırısı, Trabzon Adalet Sarayı önünde yapılan eylemle kınandı. Terör saldırısına yönelik tepkileri dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, " Saldırıyı gerçekleştirenlerin Allah belasını versin" dedi.



Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesi'nde, Trabzon Adalet Sarayı önünde hakimler, savcılar, avukatlar ve Adalet Sarayı personelinin katılımı ile düzenlenen tepki eylemi saygı duruşu ile başladı. Daha sonra konuşan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit düştüğünü ve yaralananlar olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:



"Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Mehmet Selim Kiraz savcımız da 2015 yılında İstanbul Adliyesi'ne yapılan saldırıda şehit düşmüştü. Bu vesile ile hem Mehmet Kiraz savcımıza, hem de tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu saldırı sadece Adalet Sarayı'na yapılan bir saldırı değil. Toplumun adalet beklentisine ve milletimizin birlik ve beraberliğine yapılan bir saldırıdır."



"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN"



Uluslararası bir tehlike ile karşı karşıya olunduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Başsavcı Kutanoğlu, "Herkes bu uluslararası tehlikenin farkında olsun. Fethi kardeşimiz sayesinde bir sürü insanın hayatı kurtuldu. Hasan Tahsinler, Ömer Halis Demirler, Fethi Sekinler hedefi büyük olan eylemlerin önüne geçmiştir. Acımız büyük. Bu vatan için daha çok çalışmalıyız. Bize zarar vermek isteyenlere ancak böyle cevap verebiliriz. Konuşarak bir yere varılmaz. Umarım bu saldırı son olur. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin Allah belasını versin" dedi.



GÜNLÜK HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ



Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:



"Terörün amacı korkutmak, sindirmektir. Ama korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenler emellerine ulaşamayacak. Günlük hayatlarımıza devam edeceğiz. Adliyelerde, lokantalarda, AVM'lerde, sokaklarda olacağız. Bizi yıldıramayacak, çözemeyecekler." Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.



