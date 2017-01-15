Trabzon Büyükşehir İtfaiyesi Modern Araçlarla Donatıldı

Trabzon'un ilçelerine itfaiye birimleri kurmak için planlama çalışmalarını 2016 yılında tamamlayan ve 2017 yılı içinde bu çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi 4 itfaiye aracını bünyesine kattı.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan araçların 3'ü, üzerinde çok maksatlı makine tertibatı bulunan yangın ve kurtarma aracı, 1'i ise orman ve sanayi yangınlarına müdahale etmek için özel olarak tasarlamış itfaiye aracı olarak tercih edildi.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, önümüzdeki haftalarda 3 adet araç daha bünyesine katacak.



Ocak ayı içinde teslim alınması planlanan araçların 2'si, Trabzon'un ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 28 metre merdivenli özel yangın aracı, 1'i ise 8 tonluk su arazözü olacak şekilde tercih edildi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Halkımızın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumak için itfaiye teşkilatımızı en iyi şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.



"Trabzon'un ilçelerini itfaiye müfrezeleri ile donatacağız." diyen Gümrükçüoğlu, şunları aktardı:



"Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun iş programını hazırlamış durumdayız. Bir yandan bu çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan makine parkımızı güçlendiriyoruz. 2016 yılında itfaiye teşkilatımızı 10 araçla güçlendirmiş olduk. 2011 yılından bu yana itfaiye teşkilatımıza 25 yeni araç kattık. Bunun Belediyemize toplam maliyeti 12 milyon liradır. Halkımızın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumak için itfaiye teşkilatımızı en iyi şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz."