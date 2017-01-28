Trabzon Büyükşehir Belediyesine Yatırımlar İçin Teşekkür

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Fındıklı Mahallesi sakinleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin mahallelerinde gerçekleştirdiği yatırımlardan ötürü teşekkür buluşması tertip ettiler.



Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Recep Köksal, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya, TİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Tandoğan, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Beşir Acar, Fındıklı Mahallesi Muhtarı İsmail Taflan ile çevre mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu buluşmaya Fındıklı Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



"Büyükşehir olunca hizmetle tanıştık"



Fındıklı Kültür ve Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilen buluşmada katılımcılara hitap eden Mahalle Muhtarı Taflan, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin mahallelerinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederken, kangren haline dönüşen sorunların Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuştuğunu söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti.



"Ortaya çıkan sonuçlar bizleri mutlu ediyor"



TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal, Trabzon'un büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla il genelindeki tüm sorunlara müdahale etme imkanı bulduklarını kaydederek, "Trabzon'daki tüm içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmek hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Trabzon'umuzun her ilçesinde, mahallelerimizde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir koordinasyonla çözüme yönelik sürdürdüğümüz çalışmalarımızın böyle güzel sonuçlar ortaya çıkardığını görmek bizleri daha da motive ediyor. Birlikte omuz omuza hizmet ettiğimiz tüm mesai arkadaşlarıma ve çalışmalarımızın sonucunda böyle bir buluşma tertip ederek bizlerle bir araya gelme nezaketi gösteren Fındıklı Mahallesi sakinlerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - TRABZON