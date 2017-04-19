Trabzon Büyükşehir Belediyesinden "Sosyal Doku Programı"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların takibini yapabilmek amacıyla "Sosyal Doku Programı"nı uygulamaya başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Doku Programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların ulaştırılmasında geçen süreçlerin sistemden takip edilerek, aksaklıklara anında müdahale edildiği kaydedildi.



Program aracılığıyla vatandaşlara yardımların ulaşma süresinin kısaldığı ve mükerrer yardımların da önüne geçildiği belirtilerek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu tüm işlemlerin kayıt altına alındığı ve şehir genelinde yapılacak tüm sosyal projeler için de veri tabanı ve altyapının oluşturulduğu bildirildi.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin, evlerinde yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek ikramında bulunulduğu ifade edildi. Bu kapsamda belediye ekiplerin, vatandaşların evlerine giderek 25 aileden 61 kişiye aylık 3 bin 660 öğün sıcak yemek teslim ettiği aktarıldı.



Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesinde görev yapan sosyologların, sosyal yardım yapılan ihtiyaçlı aileleri evlerinde ziyaret ederek sorun ve isteklerini dinlediği belirtildi.



Kart 61 ile yardım yapılan 2 bin 783 aile, evde bakım ve temizlik hizmeti verilen 113 ailenin yanı sıra, diğer sosyal yardımların yapıldığı diğer aileleri de evlerinde ziyaret eden sosyologların ailelerle yakından ilgilendiği ve sorunların çözüme kavuşturma imkanı sağlandığı kaydedildi.