Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Dilenci Operasyonu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi bölgesinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, bölgede 7 Türk vatandaşının dilencilik yaptığı tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda şahıslar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar hakkında idari yaptırım uygulandı.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, toplumun huzuru için yasaların kendilerine verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullandıklarını belirtirken ekiplerin çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini kaydetti.



Başkan Gümrükçüoğlu jandarma kuvvetlerine de teşekkür etti.