Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Taraftarlar İçin Otobüs Seferi Düzenleyecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un hafta sonu Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadında yapacağı ilk maçı öncesinde taraftarlar için otobüs seferi başlatma kararı aldı.



Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gaziantepspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, bordo-mavili takımın taraftarlarının Akyazı mevkisinde bulunan stada gidiş ve gelişlerinde problem yaşamamaları için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce otobüs tarifesi uygulanacağı bildirildi.



Maç öncesi her 20 dakikada bir yapılacak olan seferlerin 3 saat öncesinden başlayacağı, otobüslerin ise Tanjant yolundaki Trabzon Barosu yanından kalkacağı ifade edildi.



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un yeni stadında oynayacağı tüm maçlar için toplu taşıma çalışması yapmayı planladıklarını belirtti.



Taraftarları Trabzonspor'un bu statta ki ilk maçına da davet eden Gümrükçüoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Şenol Güneş Spor Kompleksini şehrimize ve Trabzonspor'umuza kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Trabzonspor'un yeni stadyumundaki tüm maçları öncesinde ring seferleri ile stadyuma toplu taşımacılık yapacağız. Maç sonrasında taşımacılık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu taşımacılık faaliyetlerimizde şehir içi otobüs tarifesi uygulanacak. Yeni stadyumumuzu pazar günü hınca hınç doldurarak Trabzonspor tarihinde yeni bir sayfa açacağız."