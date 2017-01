Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilikte Örnek Oluyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarla kimsesizlerin kimsesi olmayı sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla Türkiye'de sosyal belediyeciliğin en iyi şekilde uygulandığı örnek belediyelerden biri haline geldi. Büyükşehir Belediyesi 30 Mart 2014 tarihinden itibaren il genelinde yaklaşık 116 bin muhtaç vatandaşa sosyal yardımlarla ulaştı.



Kart 61 ile sorunsuz alış-veriş



Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik uygulamasını sürdürdüğü 'kart 61' ile 2016 yılında 2 bin 658 vatandaşa yardım elini uzattı 2016 yılında 'kart 61' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyon 393 bin 470 TL ödendi. Büyükşehir Belediyesi aynı yöntemle 2015 yılında 2 bin 58 vatandaşa 3 milyon 150 TL yardımda bulunmuştu. "Kart 61" sistemi ile yardıma muhtaç olan vatandaşlara gıda yardımı yapılmak yerine kendilerine verilen kartlara para-puan yükleniyor. Vatandaşlar mahallelerinde anlaşması bulanan bakkal ve marketlerden, içki, sigara ve şans oyunları haricinde, tercihlerine göre alış veriş yapabiliyor. Aynı şekilde ekmek yardımından faydalanan vatandaşlar bu kartlarla birlikte ekmeklerini anlaşmalı market ve bakkallardan alabiliyor.



Birçok konuda muhtaç vatandaşlara soysal yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi 26 aileden 62 kişiye günde 2 öğünden ayda 3 bin 720 öğün sıcak yemek veriyor.



100 vatandaşın evde bakım hizmeti ile ayağına gidiliyor



Trabzon Büyükşehir Belediyesinin en önemli yardım ayaklarından biri de il genelinde yapılan evde bakım hizmeti çalışması. Belediyeden görevli personeller evde bakım hizmeti verilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine belirli periyotlarla giderek evlerinin temizliğinin yanı sıra vatandaşın talebi ve isteği doğrultusunda kişisel bakımını da gerçekleştiriyor. Evde bakım hizmeti verilen muhtaç vatandaşların eksik eşyaları varsa eşya yardımı da yapılıyor. İl genelinde 100 vatandaşa evde bakım hizmeti veriliyor.



İkinci el eşya ve kıyafet yardımları sürüyor



Büyükşehir Belediyesi muhtaç durumda olan insanlara ikinci el eşya, ikinci el kıyafet yardımında da bulunuyor. Büyükşehir, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bulunan ikinci el kıyafet mağazasından 2015 ve 2016 yıllarında 2 bin 624 vatandaşa 17 bin 928 parça kıyafet yardımı yapıldı. 2. el mağazasında yaklaşık 16 bin parça kıyafet bulunuyor. Büyükşehir, 2016 yılında 228 aileye bin 719 parça ikinci el ev eşyası yardımında bulundu.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi öğrencilere de yardım elini uzatıyor. Büyükşehir, her yıl eğitim ve öğretim yılı başlangıcında öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunuyor. 2016 yılında 18 ilçede toplam 4 bin 20 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesinin yardımları takdir topluyor.



Büyükşehir Belediyesi muhtaç durumda olan 244 aileye suyu indirimli veriyor. İhtiyaçlı ailelerden her ay için kullandıkları 15 m3 su için ücret alınmazken, bu aileler kullandıkları 15 m3'ten sonrası için normal su tarifesi üzerinden ücret ödüyor.



Medikal cihaz ve ürün yardımı da yapılıyor



Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2015-2016 yıllarında ihtiyaçlı hastalara ve engellilere medikal cihaz ve ürün yardımında bulundu. Büyükşehir, akülü araç, manuel engelli aracı, beyaz baston, havalı hasta yatağı, hasta bezi olmak üzere toplam 444 vatandaşa 446 medikal ürün yardımında bulundu.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Büyükşehir olduktan sonra il genelinde yaptıkları sosyal yardımlarla yaklaşık 116 bin vatandaşa ulaştıklarını kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu hedeflerinin Trabzon genelinde tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak olduğunu dile getirdi. Yaptıkları sosyal hizmetler ile kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, "Muhtaç durumda olan vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat edebilirler. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığındaki görevli personelimiz müracaat sonucu gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak, uygun görülmesi halinde ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımlar yapılıyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON