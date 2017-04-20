Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentte son üç yılda mahalle yollarında adeta tarih yazdıklarını belirtti.



Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Dairesi ekiplerinin Vakfıkebir ilçesinin Güneysu Mahallesi, Of ilçesinin Esenköy Mahallesi, Beşikdüzü ilçesinin Şalpazarı Caddesi ve Akçaabat ilçesinin Şinik Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yaptığını kaydetti.



Trabzon'un büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından mahalle yollarında önemli çalışmalar yapma fırsatı bulduklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Trabzon'da son üç yılda mahalle yollarında adeta tarih yazdık. Sadece geçen yıl, bu alanda, 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yıl da çalışmalarımıza erkenden başladık. Mahalle yollarımızda son derece kaliteli altyapı çalışmalarına imza atıyoruz. Bu şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarla ülkemizin en uzun yol ağına sahip şehrimizdeki yol sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz."