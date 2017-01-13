Trabzon Barosu: Fenerbahçe'nin Kupasını Alan Şahin Tutuksuz Yargılanmalı

TRABZON Barosu, İstanbul'da Fenerbahçe Müzesi'nden 2010- 2011 sezonu şampiyonluk kupasını alıp kaçarken yakalanan 38 yaşındaki Halit Şahin'in tutuklanmasını eleştirdi.



Trabzon Baro Başkanı Avukat Sibel Suiçmez yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlığa teşebbüste tutuklama kararı verilemeyeceği görüşünü savundu. Halit Şahin'in suç tasnifinin kabul edilemeyeceğini ve tutuklanmaması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Halit Şahin'in, 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suç isnadıyla tutuklanması, gerek suçun tasnifi, gerekse tutuklama açısından kabul edilemez. Tutuklama bir tedbirken ve genelde hırsızlığa teşebbüs suç isnadıyla tutuklama kararı verilmezken, Halit Şahin' in tutuklanması hukuki gerekçelerle açıklanamaz bir durumdur. Adalette çifte standart uygulanması, kişilere veya gruplara göre karar verilmesi. kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Trabzon Barosu olarak Halit Şahin'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesinin sağlanması ve gerekli hukuki yardımların yapılması için Baromuza kayıtlı avukatlarımız görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



- Trabzon