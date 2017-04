Trabzon Bakan Soylu MHP'lılere Seslendı

Içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon MHP İl Başkanlığının organize ettiği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Referandum' konulu toplantıya katılarak MHP'lilere hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek konuşmaya başlayan Bakan Soylu, ? Tarihi bir kararın arifesindeyiz. Hepimiz büyük bir milletin evlatlarıyız. Çok zor dönemlerden geçtik. Yıllardır siyasetin içerisindeyim. Çocukluğumdan itibaren memleketimizi, ülkemizi, coğrafyamızı takip etmeye çalışıyorum. Ekonomi, siyasal güç, askeri güç ülkeler için en önemli işlevsellerdir. Yani ülkelerin ölçekleri bunlara göre belirlenir. Ama ben kendi tecrübemi paylaşmak isterim. Bu coğrafyada bizim en önemli meselemiz birliğimizdir. Yaklaşık 300 yıldır bu birliği ve beraberliği ortadan kaldırmak için her şeyi deniyorlar. Dışardan ve içerden nasıl müdahaleyle karşı karşıyaysak, Cumhuriyet kurulduğu ilk andan itibaren bu topraklar aynı saldırı ile karşı karşıyaydı. Bu coğrafyaya zayıflık yakışmıyorö dedi.



BİZ 300 YILIN EN GÜÇLÜ ZAMAN DİLİMİNDEYİZ



300 yılın en güçlü zaman diliminde olduklarını kaydeden Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü 'Bizi on yıllardır İMF ile, ekonomik krizlerle terbiye etmeye çalışıyorlar. Sistemi kendileri kurdular, 60 darbesinden sonra Anayasa'yı oluşturdular, 71'de tahkim ettiler. 80 darbesi üzerinden 80 anayasasını oluşturdular. Bu ülkeye 27 Mayıs'ı 20 yıl bayram olarak kutlattılar. Bunu hep birlikte yaşadık. 21'inci asır bambaşka duruyor. Bir tarafta bir dünya fotoğrafı var, bir tarafta Avrupa fotoğrafı var. Bir tarafta Anadolu, bir tarafta da Orta Doğu fotoğrafı var. Bir tarafta vekalet savaşları var. Bir tarafta şu anda kendilerinin yönetmeye çalıştığı ama bumerang gibi kendilerine dönen terör var. Bir tarafta da 21'inci yüz yılda hepimizin yönetmek zorunda olduğu kitlesel göç var. Bütün bunlarla karşı karşıyayız. Her açıdan güçlü 300 yılın en iyi zaman dilimindeyiz. Avantajlarımızla en güçlü zaman dilimindeyiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu millet kendi istikametini bilmektedir.ö



7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Terörle mücadelenin sürdüğünü yineleyen Bakan Soylu, 'Güzel bir haber var operasyonla ilgili. Bizim evlatlarımız 7 teröristi Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun. Bir evladımız hafif yaralandı. Onun dışında başka bir şey yok çok şükür. Bu teröristlerden birisi Viranşehir patlamasının koordinasyonu yapan bölge sorumlusu. Ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, diğeri Bismil'in bölge sorumlusu, biri de eylem sorumlusu. Bunlardan biri büyük ihtimalle İranlı. 7'sini evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Buna kararlılıkla devam edeceğiz. Bu topraklara ve bu coğrafyaya zafiyet yakışmazö diyerek konuşmasını tamamladı.