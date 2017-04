Trabzon Bakan Soylu: Kitap Insanın Gıdasıdır

Bakan Soylu: Kitap insanın gıdasıdır (3)



BAKAN SOYLU, MARDİN'DEN GELEN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından, Mardin'in Derik İlçesi'nden gelen öğrenciler, veliler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 140 kişiyle biraraya geldi.



Kaymakamlık binasına yapılan hain terör saldırısında şehit düşen Derik ilçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün, Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine, 'Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem maç izleteceğim, hem de kenti gezdireceğim' diye yazması sonrasında kaymakamın hayalini gerçekleştirmek üzere düzenlenen gezi kapsamında 140 kişilik grup akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Mardin'den gelen konuklar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluştu. Tesise gelişinde davul zurna eşliğinde oynanan halayla karşılanan Bakan Soylu, öğrencilerle tek tek tokalaştı, sohbet ettiği grupla birlikte yemek yedi. Bakan Soylu ardından da bir konuşma yaptı ve şunları söyledi:



"Mardin'e her gittiğimizde bizi sıcaklıkla, muhabbetle ve sevgiyle karşılayan aynı zamanda da yüzlerindeki o samimiyeti bizlerden esirgemeyen sizlerin büyüklerine de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Bu organizasyonun altına imza atan herkese minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Giydiğiniz bu tişörtlerle şehit Kaymakam Muhammet Safi Türk'ü de anıyorsunuz. Onun, 'Bir Trabzonspor maçına buradaki öğrencilerimizi getirmek istiyoruz' sözünü bugün bu organizasyonun altına imza atanlar gerçekleştirdi. Bunun için çok büyük bir mutluluk içerisinde olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 saatlik yorucu bir yoldan geldiniz ama Karadeniz'in tüm güzelliği, insanının o misafir perverliği ve sıcaklığı inanıyorum ki sizin o yorgunluğunuzu ortadan kaldıracaktır. İnşallah bu güzel adım herkese örnek olan ve iyilik sağlayan bir adım olarak tüm insanlığa ve tarihe nakşedilecektir" dedi.