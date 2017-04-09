Trabzon Bakan Soylu Esnaf Ziyaretinde

Içişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon kent merkezinde, en çok işyerinin bulunduğu bölgelerden biri olan Uzunsokak'ta esnafları ziyaret etti. Yoğun ilgi gören Bakan Soylu, bir esnafın talebi üzerine bir yakını ile cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptı, kendileri için dua edilmesini istedi. Esnaf ziyaretleri sırasında oluşan kalabalık nedeniyle zor anlar yaşayan Bakan Soylu, vatandaşlara da karanfil verdi.



POLİS HAFTASINDA OYNANAN FUTBOL MAÇINDA 2 GOL ATTI



Esnaf ziyaretinin ardından Trabzon Polis Mesleki Eğitim Merkezi'ne giden Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatının 172'nci Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polisler ve gazeteciler arasında düzenlenen futbol maçında oynadı. Maçın ilk yarısında oynayan, 2 gol, 2 de asist yapan Bakan Soylu için müsabakayı tribünden izleyen protokol mensupları, 'Siyasette olduğu kadar futbolda da iyi' şeklinde yorumda bulundu. Bakan Soylu maç sonrasında her iki takımın oyuncularıyla anı fotoğrafı çektirdi.