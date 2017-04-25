Trabzon Aradığı 10 Numarayı Buldu!

Trabzonspor, 10 numara transferi mi yapacak? Fransız basınının haberine göre Montpellier'in Cezayirli 10 numarası Ryad Boudebouz, bir kez daha Trabzonspor'un radarına girdi.



Geçen sezon 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulunan ancak başarısız olan Trabzonspor'a bu sefer Fransa'dan mesaj geldi. Fransız basınına konuşan Ryad Boudebouz, geçen sezon yaptığı tercihlerden dolayı pişman olduğunu ve artık transfer olmak istediğini söyledi.



"ARTIK AYRILMAK ZORUNDAYIM"



Cezayirli futbolcu, "Ne olursa olsun gülüyorum ama artık ayrılmak zorundayım. Daha büyük bir kulübe gitmem gerektiğini düşünüyorum. Kariyerimin sonuna geldiğimde daha fazla pişman olmak istemiyorum. Daha henüz yapabileceklerimi göstermedim. Artık göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.



Bu sezon en iyi performansını sergilediğini belirten Ryad Boudebouz, "Orta saha oyuncusu olmama rağmen sezonda en az 10 gol atmayı hedefliyorum. Maçlarımı tekrar izlediğimde daha fazla gol atabileceğimi görüyorum" dedi.



Ryad Boudebouz ile Trabzonspor'un dışında Roma ve Celta Vigo takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta 11 gol ve 9 asist üretti.



Kaynak: Sporx.com