Trabzon'a Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

Trabzon'da 155 noktaya, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında 599 kamera yerleştirilecek.



Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, proje kapsamında, kent genelinde 134 noktaya kamera, 21 noktaya ise plaka tanıma sistemi (PTS) konumlandırılacak.



Çalışmalarla il genelinde güvenlik hizmetlerinin verimliliğini artırmak, kişi hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayiş ve huzuru temin etme amaçlanıyor.



Ayrıca proje kapsamında kurulacak PTS sayesinde de şehir giriş çıkışlarını kullanan motorlu araçların istenilen plakalarına kolayca ulaşılabilecek.



Temmuz ayı içerisinde bitirilmesi planlanan projenin 13.1 milyon liraya mal olacağı bildirildi.



KGYS projesi kapsamında Ortahisar ilçesine 189, Akçaabat'a 48, Çarşıbaşı'na 36, Dernekpazarı'na 15, Düzköy'e 32, Hayrat'a 21, Köprübaşı'na 24, Maçka'ya 39, Of'a 42, Sürmene'ye 36, Tonya'ya 36, Vakfıkebir'e 45 ve Yomra ilçesine de 36 kamera yerleştirilecek.



Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da hayata geçirilecek olan projeye büyük önem verdiği öğrenildi.