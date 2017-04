Trablus Günü" Mehter ile Başladı

Lübnan Trablus kentinin haçlı seferlerinden kurtuluşunun yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da katıldığı "Trablus Günü" isimli etkinliklerle kutlandı.



Trablus Belediyesi tarafından düzenlenen "Trablus Günü" etkinlikler, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş ile başladı. Yürüş sırasında mehter takımının seslendirdiği marşlara yoğun ilgi gösteren Trabluslar, mehter takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Her grubun kendi bayrağı ve Lübnan bayrağını taşıdığı yürüyüş, şehir merkezindeki Mansuri Camisi'nden başlayarak, belediye binasının önünde sona erdi. Her yaştan öğrencinin yer aldığı izci grupları, Trablus'un tarihi simgesi haline gelen yapıların maketlerini taşıdı.



Trablus Belediye Başkanı Ahmed Kamereddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır bu etkinliği yaptıklarına dikkati çekti.



Yaklaşık 720 yıl önce Haçlılar tarafından yağmalanan Trablus şehrinin yeniden imar edilmesi nedeniyle bu kutlamanın aynı zamanda kentin yeniden kuruluşunun yıl dünümü olarak da gördüklerini belirten Kamereddin, "Her yıl Nisan ayında düzenlediğimiz bu etkinliklerdeki amacımız, halkımızın tarihini öğrenmesini ve yaşadıkları şehrin kıymetini anlamasını istiyoruz." diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın, Trablus Belediyesi önünde verdiği konser ile etkinlik sona erdi.