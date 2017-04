- TPFD gol krallarına ödül verecek



İSTANBUL - Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), profesyonel liglerdeki gol krallarına, bu sezondan itibaren altın top ödülü vereceğini açıkladı.

TPFD'nin Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig'de gol kralı olan futbolculara vereceği altın top ödülünün tanıtım lansmanı yapıldı. Ödül tanıtımına Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Korkmaz katıldı. Tanıtımda konuşan TPFD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Korkmaz, TPFD olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "TPFD olarak yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Geçen sene de transfer sezonunda transfer olamayan futbolculara Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde kamp düzenlemiştik. Şimdi de ilk defa 4 profesyonel ligin gol krallarını altın top ödülü ile onurlandıracağız. Bu sezondan itibaren her sene özel altın top ödülünü geleneksel hale getireceğiz. Gol kralları takımı sırtlayan en önemli oyunculardan biri. Ama bugüne kadar özellikle alt liglerde ödüllendirmelerde göz ardı edilmişlerdi. Burada yalnızca Süper Lig'de oynayan gol krallarına değil alt liglerde de oynayan gol krallarına ödülü vereceğiz. Gerçekten çok değerli ve anlamlı bir değerlendirme olacak" şeklinde konuştu.

"Alt liglerde play-off sayılmayacak"

Bülent Korkmaz, alt liglerde play-off karşılaşmaları oynanacağı için gol krallığını yarışını yalnızca normal sezona göre değerlendireceklerini ifade ederek, "Alt liglerde play-off'lar olduğu için öncelikle Süper Lig'in normal sezonunda en çok gol atan oyuncuya ödülü vereceğiz. TFF 1. Lig'de play-off maçları sayılmayarak, normal sezonda en çok gol atan oyuncuya verilecek. Çünkü bütün takımları kapsıyor ve play-off'ta sınırlı takımlar olduğu için. Spor Toto 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grubun en çok gol atan oyuncusuna vereceğiz. Yine bu ligde de play-off maçları sayılmıyor. Spor Toto 3. Lig'de ise 3 grubun normal sezonda en çok gol atan oyuncusuna vereceğiz. Bu ligde de yine play-off maçları sayılmayacak" ifadelerini kullandı.

"Kriterlere göre değerlendirilecek"

Gol sayılarındaki eşitlik durumunda kriterleri olduğunu aktaran Korkmaz, "Gol sayılarında eşitlik olursa ilk olarak oyuncunun daha az maç oynamış olması gerekir. İkinci kriterimiz daha az penaltı atmış olmasıdır. Üçüncü kriterimiz gol yüzdesi oranıdır. Oynadığı maçta gol yüzdesini karşılaştıracağız. Dördüncü kriterimiz ise daha az sarı ve kırmızı kart görmüş olmasına bakacağız ve buna göre karar vereceğiz. Eşitlik halinde dört farklı kriterimiz var" dedi.

"Oyuncuyu motive edecek"

Ödül töreni tarihini ilerleyen günlerde değerlendirmeler sonucunda sosyal medya aracılığıyla duyuracaklarını belirten Korkmaz, bu tür ödüllerin futbolcuları motive edeceğini söyleyerek, "O zaman gazetelerin yaptığı ödül törenleri vardı. Hala o plaketler ödüller evimde duruyor. Ben bu işin maddi yönüne değil her zaman manevi yönüne önem veririm. Manevi olarak çok değerli çünkü profesyonel sporcular yılda bir defa veya üç yılda bir defa ödül alıyor. Bu yüzden çok değerli ve güzel bir uygulama. Biz ödüle şekil olarak da önem veriyoruz. Profesyonel oyunculara çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle alt liglere de böyle bir ödül verilmesi onları daha da mutlu edeceğini ve motive edeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"İleriki yıllarda en iyi kaleci ve en iyi savunmacıyı da seçeceğiz"

TPFD olarak ileride en iyi savunmacı en iyi kaleci gibi ödüller üzerinde çalıştıklarını belirterek, Cenk Tosun'un bu sezondaki favori gol kralı olduğunu söyleyen Korkmaz, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Biz zamanla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Başkanımız Hakan Ünsal olmak üzere bizim ekibimiz sağ olsun bunu planlayıp programlıyor. Tabi ki ileride daha farklı ödüllerimiz olacak. En iyi kaleci, en iyi savunmacı da olacak ama bunları planlayarak yapacağız. İlk önce gol krallarını ileriki yıllarda diğerlerini yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. İyi de çalışıyoruz."