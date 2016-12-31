Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tpe 2017 Ücret Tarifesi Belirlendi
Ara
BİST 78.139 %0,39
DOLAR 3,5269 %0,13
EURO 3,7117 %0,45
PARİTE 1,0525 %0,39
ALTIN 130,46 %-0,41
FAİZ 10,63 %-0,28
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tpe 2017 Ücret Tarifesi Belirlendi

Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Tpe 2017 Ücret Tarifesi Belirlendi

Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesi yeniden belirlendi.

TPE'nin, "Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yarın yürürlüğe girecek tebliğe göre, talep edilen hizmetle ilgili ödenecek toplam ücret, TPE ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanacak. Rezervasyon sistemiyle yapılan taleplere, fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin ücretlendirmeler uygulanacak.

Patent ve faydalı model başvuruları için yurt dışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması halinde, söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, TPE ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülecek. Ödeme, KDV de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılacak.


Ücret ödemeleri, kurumun internet sayfasında duyurulan TPE hesaplarından birine yapılarak ödemeye ilişkin dekont bilgileri TPE'ye bildirilecek.

Tebliğ ile TPE tarafından 2015 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Partisi, Resmi Gazete, Tebliğ, Patent, Döviz, Yargı, Kdv, Tp