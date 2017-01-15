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TPAO'nun Ruhsatı 10 Yıl Uzatıldı
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TPAO'nun Ruhsatı 10 Yıl Uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatı 10 yıl uzatıldı.

TPAO'nun Ruhsatı 10 Yıl Uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatı 10 yıl uzatıldı.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunan petrol işletme ruhsatının süresinin, kararın Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime başlanarak petrolün yanı sıra üretilen doğalgazın ekonomiye kazandırılması veya tekrardan rezervuara geri basılması şartıyla, sahada verilen üretim ve faaliyet programıyla yapılacak yatırım dikkate alınarak 30 Haziran 2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verildi.

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